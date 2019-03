Martedì 26 Marzo 2019, 21:24 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 21:30

Camion carico di materiale di risulta si ribalta sulla Nazionale, la strada resta bloccata per ore. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Avellino. Il sinistro è avvenuto nel territorio del comune di Pratola Serra. Nell'impatto non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Lunghe e delicate le operazioni di recupero del pesante automezzo. In un primo momento i caschi rossi hanno dovuto svuotare il resto del carico, e poi con l'ausilio dell'autogru hanno recuperato il veicolo per rimetterlo in carreggiata. Chiusa al traffico l'importante arteria che collega il capoluogo alla Valle del Calore, con inevitabili disagi per la circolazione. L'intervento è durato circa sei ore. L'autista è rimasto illeso.