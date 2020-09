Incendio nel garage di un palazzo di via Carducci ad Avellino. Sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo irpino e due pattuglie dei carabinieri. Non si sono registrati feriti. L'immediato intervento dei caschi rossi ha permesso di evitare ulteriori e più gravi problemi. Notevole la paura per gli abitanti della zona. I vigili del fuoco hanno limitato i danni. Si stanno accertando le cause che hanno provocato il rogo. I caschi rossi hanno eseguito un accurato sopralluogo.

