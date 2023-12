Stalker videochiama dai domiciliari la ex per convincerla a tornare insieme, denunciato

Ha effettuato videochiamate alla ex convivente per convincerla a ritirare la denuncia e a tornare insieme. Ma non è servito.

Questa sua iniziativa ha avuto l’effetto opposto. La donna ha riferito tutto alla polizia.

Gli agenti della Sezione Volanti hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un pregiudicato irpino, sottoposto agli arresti domiciliari, perché inosservante alle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

E’ stato appurato che l’uomo durante la misura cautelare comunicava con l’ex compagna – in atto codice rosso – mediante videochiamata con il proprio cellulare, contravvenendo quindi alle disposizioni imposte a suo carico.