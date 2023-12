Il Partito democratico candida il consigliere Luigi D'Angelis alla vicepresidenza della Provincia. A comunicarlo è la segreteria provinciale di via Tagliamento. Un passaggio che inaugura la resa dei conti tra il Pd e l'inquilino di Palazzo Caracciolo, Rizieri Buonopane. Un'indicazione che il Pd avanza partendo dal risultato ottenuto. La lista dei democratici ha guadagnato la maggioranza dei seggi eleggendo quattro consiglieri, il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, che ha portato a casa anche la fascia del candidato più votato della tornata elettorale, gli uscenti Luigi D'Angelis e Laura Cervinaro, consiglieri di Cairano e Ariano, e la new entry Antonello Cerrato, consigliere comunale di Montoro. La segreteria provinciale rivendica il peso specifico del partito all'interno della rinnovata assise di Palazzo Caracciolo e, soprattutto, evidenzia «il rilievo ed il valore politico di questo passaggio elettorale grazie al quale si conferma la capacità attrattiva del Pd, forza in grado di esprimere una classe dirigente diffusa sul territorio, la capacità di essere riferimento saldo per gli amministratori in termini di proposta, di idee, di progettualità».

APPROFONDIMENTI Odissea Pronto soccorso al Moscati di Avellino: «Una giornata qui come un girone infernale» Cervinara: il rumore dei mortaretti scatenò l'uomo che diede fuoco al vicino «Facciamo finta che non è successo niente» e infila due banconote da 50 euro nel libretto per i poliziotti della stradale

Questo quanto si legge in una nota con cui la federazione annuncia di aver deciso, di concerto con i consiglieri provinciali, di reclamare la vicepresidenza dell'ente individuando nel criterio delle preferenze ottenute quello oggettivamente più valido e corretto, «ed avendo rinunciato il consigliere che ha ottenuto il maggiore consenso, il candidato individuato dal Pd per il ruolo di vice presidente della Provincia di Avellino è Luigi D'Angelis, consigliere provinciale di comprovata esperienza, riferimento indefettibile per gli amministratori irpini, persona dotata di competenze amministrative e di lucidità di visione politica». Un documento politico che anticipa, evidentemente, il confronto con gli eletti e con il segretario provinciale, Nello Pizza, che Buonopane, a urne chiuse, aveva dichiarato di voler chiedere per un momento di chiarimento con il partito al quale continua a rivendicare di appartenere. Confronto che avrebbe dovuto essere preliminare alla redistribuzione delle deleghe. Una resa dei conti, quella avviata all'interno del partito, facilitata anche dalla mancata rielezione del vicepresidente uscente, il sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto. Dei quattro consiglieri eletti, D'Angelis, ex sindaco di Cairano, è certamente quello più vicino all'attuale maggioranza che governa il partito ed in particolare al consigliere regionale, Maurizio Petracca.

Ma all'interno del Pd non tutti condividono l'acuirsi dello scontro e c'è chi invoca la convocazione degli organismi dirigente. Ida Grella, componente della direzione provinciale, commenta: «nonostante lo spettacolo di divisioni evidenti e a tratti volgari tra il presidente della Provincia, che è e resta un riferimento istituzionale del partito, e il Pd stesso, siamo riusciti ad ottenere un risultato ottimo. Parliamo di una lotta interna che non ha alcuna ragion d'essere, basterebbe prendere coscienza che i nostri avversari politici sono a destra, non nel partito. Dalla segreteria c'è un'invasione di campo totale, visto che quella del vicepresidente è una nomina fiduciaria del presidente. Senza confronto con Buonopane, non si fa altro che allargare il solco di una rottura inspiegabile. Bisognerebbe, invece, discutere insieme al presidente del progetto politico della Provincia. Per farlo, però, bisognerebbe convocare la direzione provinciale, appuntamento che avrebbe dovuto tenersi già prima del voto ma così non è stato».