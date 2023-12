Ha tentato di corrompere gli agenti di polizia stradale per evitare i controlli. Ha inserito all'interno del libretto di circolazione due banconote da 50 euro. «Facciamo finta che non è successo niente». E ancora. «Non mi fate il verbale, questi soldi sono per voi». Questo è quanto avrebbe detto agli agenti che stavano procedendo alle verifiche. Protagonista un autotrasportatore avellinese 50enne. Ha rimediato una denuncia penale alla Procura della Repubblica di Avellino. Deve rispondere del reato di istigazione alla corruzione. Nei suoi confronti sono state, inoltre, elevate sanzioni per un ammontare di circa 4mila euro. Dai controlli effettuati sono emerse diverse violazioni al codice della strada. Il camionista è stato fermato dagli agenti della Sezione di Polizia Stradale di Avellino lungo la strada statale 7. I poliziotti si sono insospettiti per il tir per il carico eccessivo che stava trasportando. Così hanno deciso di fermarlo e di procedere agli accertamenti.

APPROFONDIMENTI Cervinara: il rumore dei mortaretti scatenò l'uomo che diede fuoco al vicino Bellizzi, la direttrice del carcere: «Qui 81 agenti in meno, serve aiuto» Sequestrati 80 mila giocattoli pericolosi nel negozio cinese

Controllando i documenti di trasporto, con l'allegata ricevuta di peso, infatti, emergeva che il tir stava trasportando un carico complessivo pari a 50.180 chilogrammi. Invece, la portata del veicolo, come risultava dalla carta di circolazione, era di un peso pari a 32mila chilogrammi. Venivano, inoltre, accertate diverse violazioni al codice della strada. Di qui gli agenti della Polstrada sono stati costretti a redigere diversi verbali per un ammontare, dunque, di circa 4mila euro. Mentre i poliziotti stavano effettuando le verifiche il conducente del tir, che sin da subito aveva manifestato una certa intolleranza nei confronti degli uomini in divisa, all'improvviso ha sottratto il libretto di circolazione dalle mani dei poliziotti. Per poi restituirlo con all'interno le due banconote da 50 euro. Successivamente avrebbe pronunciato tentato di corrompere gli agenti per evitare di essere multato. Gli agenti sono rimasti stupiti per il comportamento dell'uomo che pensava di farla franca. Invece, al secco rifiuto degli agenti l'autotrasportare è stato condotto presso gli uffici della sezione di polizia stradale.

E dopo gli ulteriori accertamenti per l'uomo è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino. L'autista deve rispondere del reato di istigazione alla corruzione. A suo carico, dunque, sono state elevate sanzioni di circa 4mila euro. Gli agenti di polizia stradale, guidati dal dirigente Nicola Ciccone, hanno intensificato in vista delle festività natalizie i controlli lungo tutte le arterie di loro competenza. Un'attenzione particolare agli ingressi nella città, sul raccordo Avellino-Salerno, sull'Ofantina e sull'autostrada A16. L'obiettivo principale è garantire la guida sicura in strada. Proprio la Polizia Stradale è stata promotrice di diverse iniziative per sensibilizzare tutti alla guida in sicurezza. I controlli proseguiranno per tutto il periodo natalizio.