Svastiche e l'aquila nazista sulla chiesa del Rosario ad Avellino. L'immagine - la foto è stata scattata ieri sera - è rimbalzata questa mattina su tutti i social e anche in gruppi seguitissimi come Welcome to Favelas.



Non si tratta però di un'apologia di Nazismo. Più semplicemente per domani sera si sta organizzando una rievocazione storica dei bombardamenti del 1943 in città. Quell'immagine delle croci uncinate, insomma, sarebbe solo un brevissimo frame di una videoproiezione molto più lunga che tiene conto anche dell'arrivo dei partigiani e delle forze alleate che liberarono il Sud Italia 80 anni fa.



Certo, l'immagine che sta circolando sui social in queste ore, vista soltanto da quel brevissimo frame è raggelante. Ma si tratta, per l'appunto, solo di un attimo della video proiezione.