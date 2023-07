Mobilità sostenibile, svolta «green» a Montoro con l’installazione delle colonnine

La mobilità sostenibile a Montoro diventa realtà. Con il taglio del nastro della prima colonnina installata e resa funzionale nella frazione di Banzano l’esecutivo guidato dal sindaco Girolamo Giaquinto avvia, dunque, il nuovo servizio pubblico di ricarica per i veicoli elettrici. La colonnina è del tipo ‘Normal Power (NP), dotata di due prese di tipo 2 (in grado di erogare una potenza massima di 22Kw per ogni presa).

L’accordo è stato siglato tra il Comune di Montoro e la società Acea Innovation, società del gruppo Acea che opera nei settori E-Mobility, Energy Efficiency e Waste Transition, e City Green Light. Il progetto per la realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici si è quindi concluso ed entra in funzione. Soddisfazione viene espressa dal primo cittadino, Girolamo Giaquinto, che con l’amministrazione comunale ha puntato sin da subito a dare un nuovo impulso alla mobilità sostenibile in città.

«La crescita di una città passa anche attraverso iniziative rivolte al futuro», dichiara la fascia tricolore. «E con un occhio sempre rivolto alla mobilità sostenibile e intelligente, l’amministrazione comunale di Montoro cerca di percorrere la strada della sostenibilità ambientale».