Mercoledì 7 Novembre 2018, 13:15

Scossa di terremoto alle 12,18 in Irpinia di magnitudo 3.0. L'epicentro nel Comune di Paternopoli. È stata avvertita dalla popolazione. Alcune scuole della zona sono state fatte evacuare in via precauzionale. Non si registrano danni. La Prefettura di Avellino e la Protezione Civile si sono prontamente attivate.