Travolto dal trattore, muore anziano mentre torna a casa

Tragedia nei campi in Irpinia.

Un anziano di 77 anni è morto a Frigento, travolto dal trattore che stava guidando mentre faceva ritorno da un fondo agricolo nel quale aveva raccolto la legna.

Il dramma si è verificato in località Pagliara. L’incidente è avvenuto in un tratto in discesa. Il trattore si è ribaltato e ha schiacciato l’anziano. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, ma le ferite erano troppo gravi e il cuore dell’uomo ha cessato di battere.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.