Trova i ladri in casa, proprietario minacciato con la pistola

Minacciato con una pistola dai ladri. Un uomo di Villanova del Battista ha udito dei rumori provenire dal piano superiore della sua abitazione al centro del paese.

Ha quindi deciso di verificare. Sulle scale si è imbattuto in uno dei tre malviventi, che gli ha puntato contro la pistola. Si sono vissuti momenti di forte concitazione.

Poi i tre ladri si sono dati alla fuga. Immediato l’arrivo sul posto dei carabinieri, non appena ricevuta la richiesta di intervento.

Gli uomini dell’Arma erano già in zona in un giro di perlustrazione per contrastare proprio il fenomeno delle incursioni dei soliti ignoti.