Trovato in casa con una ferita alla testa, 62enne muore in ospedale

Un uomo di 62 anni ritrovato riverso a terra nella sua abitazione di Cervinara dalla figlia che non riusciva a mettersi in contatto con lei.

Il 62enne è stato poi soccorso e trasferito in ospedale, dove poi purtroppo è deceduto.

L'uomo presentava una ferita alla testa, probabilmente causata da una caduta.

Ferito seriamente alla testa, il 62enne non è riuscito a chiedere aiuto fino a quando non è arrivata la figlia che ha immediatamente allertato i soccorsi. Poi il trasferimento in ambulanza all'ospedale Moscati di Avellino dove purtroppo è spirato.