Ancora un dramma della solitudine in Irpinia. A Paternopoli i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in un'abitazione dove poco prima era stato rinvenuto cadavere, da parte di un familiare, un 60enne del posto. Dopo l'intervento del medico legale che ha accertato la causa naturale del decesso, la salma è stata affidata alla famiglia per la celebrazione dei funerali. Appena qualche giorno fa ad Avellino era stato rinvenuto cadavere in un appartamento di via Tagliamento un pensionato di 73 anni. Era deceduto da alcuni giorni. A lanciare l'allarme parenti e vicini di casa. © RIPRODUZIONE RISERVATA