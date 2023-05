«Non urinare in strada» picchiato da uno straniero

Aggredito davanti a moglie e figli piccoli mentre si trovava nello spazio esterno antistante la sua abitazione. Vittima un noto avvocato del Foro di Avellino di 54 anni che è stato colpito in pieno volto da uno sconosciuto che poi si è dato alla fuga. L'avvocato era appena arrivato in auto, insieme a moglie e figlie, nei pressi di casa quando ha notato una persona urinare nelle fioriere davanti alla sua abitazione. Di fronte a quella scena, il professionista ha ripreso la persona. Che, per tutta risposta, si è scagliato contro, sferrandogli con violenza un pugno in pieno volto.



Un colpo che gli ha provocato lesioni al labbro e problemi ai denti. Ad agire uno straniero che dopo essere stato ripreso ha finto di andare via, poi ha aperto la portiera della vettura del professionista e lo ha centrato con il pugno provocandogli anche la rottura degli occhiali. Non contento ha afferrato un bastone di ferro recuperato in un vicino cantiere e ha minacciato l'avvocato che ha provato a calmarlo. Nel frattempo, moglie e figlie erano riuscite a entrare in casa. I vicini accortisi di quanto stava accadendo hanno allertato i carabinieri.

I militari sono rapidamente giunti sul posto, ma nel frattempo l'aggressore era già fuggito via. Il professionista, sanguinante, si è quindi recato all'ospedale Moscati per le necessarie cure mediche. Grazie anche alle immagini di videosorveglianza dell'immobile, pare che l'extracomunitario sia stato già identificato. L'avvocato avellinese, molto noto in tutta la provincia, ha presentato regolare denuncia ai carabinieri del Comando Provinciale.



Per l'avvocato lo choc è stato notevole, oltre alle ferite riportate al volto (ha rimediato alcuni giorni di prognosi). Grande la paura per i familiari dello stimato professionista che hanno dovuto assistere alla terribile e assurda scena. Una violenza gratuita. Un grave fatto avvenuto in una zona centrale del capoluogo.

Per la famiglia della vittima dell'aggressione sono stati momenti terribili, una giornata da dimenticare. Hanno ricevuto solidarietà da molte persone, a cominciare da vicini e amici che sono venuti a conoscenza dell'assurda aggressione. Vicinanza all'avvocato anche da parte di numerosi colleghi che hanno voluto fare sentire forte il supporto della categoria. Il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, guidato dal presidente Fabio Benigni, ha convocato una riunione d'urgenza per discutere di quanto avvenuto ai danni del collega.



Questo fatto porta alla mente altri episodi simili che si sono registrati in passato in città e che hanno visto protagonisti alcuni cittadini extracomunitari. Immigrati che avevano bisogno di assistenza, perché vivevano condizioni di grave disagio psichico. Ma si sono avute anche altre aggressioni da parte di persone del posto, pure alle prese con problemi mentali. Quest'ultimo fatto non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze per la vittima e la sua famiglia, ma hanno rischiato grosso in considerazione della violenze usata dell'aggressore, che fortunatamente non ha usato il bastone afferrato poco prima.