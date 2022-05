Villanova del Battista, chiedeva soldi per non diffondere video esplicito: arrestata

Costringeva una donna a darle somme di denaro con la minaccia di diffondere un video che la riprendeva nell'atto di avere un rapporto sessuale. Una 27enne di Villanova del Battista, in provincia di Avellino, è stata arrestata per estorsione continuata in concorso dai carabinieri della stazione di Zungoli, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari emessa dal gip di Benevento su richiesta della Procura sannita.

Le indagini, iniziate nel dicembre 2020 e concluse a luglio 2021, hanno consentito di accertare gravi indizi a carico della 27enne in merito alla continuata attività di estorsione perpetrata nei confronti di una 25enne. La donna, con la minaccia di diffondere un video che vedeva protagonista la vittima nell'atto di avere un rapporto sessuale, aveva costretto quest'ultima a darle somme di denaro, a più riprese, in contanti e in parte attraverso ricarica Postepay, per un totale di circa 9mila euro.