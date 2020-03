È bloccato nella zona rossa di Ariano Irpino il nonno del piccolo Diego di 3 anni morto in provincia di Matera. Il nonno materno vuole raggiungere la Basilicata per l'ultimo saluto al bimbo. Per questo lancia un appello. Diego, che era scomparso da casa, è stato trovato privo di vita nei pressi di un fiume a Bernalda di Metaponto. Appena lanciato l'allarme da parte dei genitori sono subito scattate le ricerche. Poi il tragico epilogo con il ritrovamento del corpicino nei pressi di un fiume.

