"Adotta un geosito": partita l'iniziativa del Parco Regionale del Taburno-Camposauro

E’ partita la campagna di promozione “Sponsorizza un geosito del Parco del Taburno-Camposauro”: l'iniziativa nata dall’idea di alcuni geologi sanniti con l'obiettivo di promuovere, monitorare e tutelare le bellezze geomorfologiche candidate a patrimonio Unesco GlobalGeoPark.

Ecco le modalità della campagna: la prima fase è la registrazione, poi bisogna individuare un luogo di interesse geologico che sia meritevole di essere preservato e si diventa “padrino o madrina” impegnandosi così per la sua conservazione e per il monitoraggio.

La sponsorizzazione è completamente gratuita e l'unico obiettivo sarà prendersene cura.

Chi si candida per “l’adozione di un geosito” accetterà di informare l’Ente Parco Regionale su qualsiasi anomalia o problematica che ne metta a rischio la conservazione. In cambio riceverà consulenza per la presentazione di accuse contro possibili minacce o incidenti osservati e un attestato di benemerenza civica per la dedizione e l’impegno mostrati.

«Chiunque voglia diventare madrina o padrino di un geosito sponsorizzandolo gratuitamente – spiega il presidente dell’Ente Parco Costantino Caturano – può farlo avviando in tal modo una serie di attività con l’Ente Parco che non saranno solo di promozione ma anche di ricerca e studio. Un ulteriore passo in avanti per far conoscere i nostri geositi. Possono partecipare - aggiunge - non solo privati cittadini ma anche soggetti giuridici interessati a far conoscere i luoghi di interesse geomorfologico del Taburno-Camposauro. Per saperne di più basta collegarsi ai nostri canali social o sul sito istituzionale dell’Ente Parco».