BENEVENTO - Sigilli per 30 giorni a uno dei locali della movida nel centro di Benevento. Provvedimento adottato dal questore Giobbi. Sospensione della licenza per aver venduto alcolici a minori di 16 anni che si basa sui riscontri effettuati dalla Guardia di finanza di Benevento nell'ultimo weekend. Sono 4 le violazioni contestate al titolare di un locale in piazza Piano di Corte.