Appalti della Provincia, la Procura fa ricorso: «Di Maria agli arresti»

Un ricorso in Cassazione, contro la remissione in libertà del presidente della Provincia Antonio Di Maria e di un ingegnere funzionario della Rocca dei Rettori Angelo Carmine Giordano, è stato presentato dal sostituto procuratore Francesco Sansobrino. Il ricorso della Procura sarà discusso in Cassazione il 23 marzo. Lo scorso 10 dicembre il Tribunale del Riesame di Napoli aveva annullato il reato di turbativa per la nomina di un dirigente e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati