Bct, in fiamme palco e strumenti: ipotesi corto circuito, è giallo a Benevento

Apparecchiature e palco del Bct in fiamme all'Arco del Sacramento. È accaduto all'alba di ieri mattina. E subito si è posto il dilemma: corto circuito o dolo? Vigili del fuoco e polizia scientifica propendono al momento per un evento accidentale, ma non trascurano d'indagare a trecentosessanta gradi. Ieri, intorno alle 6, una telefonata al 115 ha allertato i vigili del fuoco del comando provinciale. A telefonare alcuni residenti nei pressi...

