Colpo in città nella tarda serata di martedì presso un'agenzia si scommesse. L'autore del colpo è stato arrestato ed è finito in carcere; è Mario Orrei, beneventano, di 27 anni, che è stato imputato di rapina impropria. Poco prima delle 20 un giovane ha fatto irruzione nell'agenzia di scommesse «Goldbet» in via Nuovo Calore nei pressi di piazza Santa Maria. Una volta all'interno il malvivente, parzialmente travisato, ha minacciato una donna addetta alla raccolta delle scommesse, e con mossa fulminea si è impossessato di una somma di denaro che era sul banco, in un casetta metallica.

Poche banconote che ha messo in una tasca dei pantaloni. Poi ha tentato anche di impossessarsi di uno zainetto di proprietà della dipendente dell'agenzia. Ma la donna ha opposto resistenza ed è riuscita ad evitarlo. Il giovane, vista la reazione, ha preferito fuggire solo con le banconote. Subito dopo la dipendente ha provveduto ad avvertire il 113, e sono giunti sul posto gli agenti delle Volanti della Questura

Gli agenti si sono fatti fornire la descrizione del rapinatore solitario, e sono iniziate le ricerche in zona. Nell'arco di qualche minuto l'uomo che rispondeva alla descrizione della donna è stato bloccato a poca distanza dal luogo del colpo. Condotto in Questura gli agenti lo hanno sottoposto a perquisizione e dalle tasche degli abiti che indossava sono venute fuori le banconote che aveva rapinato poco prima. Gli agenti della Volante hanno informato dell'accaduto e delle successive indagini il sostituto procuratore della Repubblica di turno Maria Colucci, che ha disposto che il giovane venisse condotto presso il carcere di contrada Capodimonte. Nelle prossime ore il Gip Vincenzo Landolfi sarà chiamato ad interrogarlo per convalidare l'arresto. Il giovane ha nominato come suo difensore Fabio Ficedolo.

Già in passato questa agenzia di scommesse era stata presa di mira con analoghe modalità. Quel colpo era stato messo a segno intorno alle 16.30 quando un bandito, apparentemente disarmato e con il capo coperto da un cappellino aveva fatto irruzione nell'attività commerciale dove erano presenti un paio di persone. L'uomo aveva minacciato e strattonato il responsabile presente ed anche un'altra persona e si era fatto consegnare l'incasso: circa 1.000 euro. Presi i soldi, il malvivente era scappato all'esterno facendo perdere le proprie tracce. Scattato l'allarme, sul posto erano accorsi gli agenti della Volante e gli investigatori della Squadra mobile che avevano ascoltato il racconto delle vittime ed avviato le indagini, Negli ultimi anni le sale scommesse sono state l'obiettivo preferito da parte dei rapinatori, per lo più solitari. Infatti altri colpi sono stati mesi a segno, in particolare ben due al rione Libertà.