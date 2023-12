Benevento, sfida per «un mondo senza limiti di genere»: tandem con l'Unisannio

«Stem, un mondo senza limiti di genere»: è il tema al centro dell'incontro promosso da Astro4her, tavolo permanente nato all'interno dell'associazione Assotrattenimento, ideato per creare una sede d'incontro e confronto in cui sviluppare il tema della parità di genere, e Microgame Spa, principale gaming service provider del mercato italiano con sede a Benevento, Roma e Milano. L'evento, patrocinato dal Comune di Benevento e dallUnisannio, si terrà lunedì 11, alle 10.30, presso l'aula Ciardiello del Dipartimento di Diritto, economia, management e metodi quantitativi. Dopo i saluti delle autorità, sarà avviato un confronto a più voci volto ad indagare i cambiamenti rispetto al paradigma della formazione per le donne delle nuove generazioni e le opportunità derivanti. Parteciperanno al dibattito Laura D'Angeli, consulente direzionale e founder Studio D’Angeli; Carlo Mazzone, professore di Informatica presso l'Iti Lucarelli di Benevento; Anna Pezza, direttore generale Confindustria Benevento; Gianfranco Pinto, direttore Hr Microgame Spa; Eugenio Zimeo, professore di Sistemi Elaborazione Informazioni dell'Unisannio.

Porteranno la loro testimonianza Anna Ciampi, Information System Officer - deputy Chief Platform Support Unit; Elisa Costante di Forescout Technologies, insignita del Premio Cybersecurity Woman of the Year 2022; Diana Fallarino, gaming platform tech lead Microgame Spa; Lisa Serluca, Head of Ict Bnp Paribas Milano. Le conclusioni saranno affidate a Marco Castaldo, Ceo Microgame Spa e Immacolata Romano, portavoce Astro4her e direttore relazioni istituzionali Codere Italia Spa. L’evento sarà aperto ai giovani degli istituti di istruzione secondaria del Sannio, in procinto di scegliere se e con quali indirizzi di studio proseguire la loro formazione.