Anziana truffata di 3700 euro dal finto nipote: due arresti

Due arresti per una truffa ad un'anziana a Benevento. La Squadra mobile della Questura beneventana ha eseguito un'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari nei confronti di un 41enne residente in provincia di Napoli e un 22enne residente nel capoluogo partenopeo, ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro e con altre persone ancora ignote, di truffa aggravata e rapina aggravata in danno di persona anziana.

È stato inoltre eseguito il sequestro preventivo di 3.700 euro quali profitto del reato. Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Procura di Benevento, scattate a seguito della denuncia sporta il 10 marzo 2022 da una donna di 77 anni, quest'ultima ha ricevuto la telefonata di un giovane che, spacciandosi telefonicamente per il nipote, le aveva chiesto di ritirare urgentemente un pacco e due raccomandate in un ufficio postale.

Successivamente, un altro interlocutore ha contattato la donna dichiarando falsamente di essere un dipendente della Poste Italiane, amico stretto del nipote, e, nella circostanza, le diceva di preparare 5.500 euro per ritirare il pacco, aggiungendo che sarebbe passato lui stesso a prelevare la somma presso la sua abitazione.

Dopo queste prime telefonate, la 77enne è stata nuovamente contattata, sia sull'utenza fissa, sia sul cellulare, e invitata con tono perentorio a non riattaccare, così impedendole di chiamare i propri familiari per avere delucidazioni.

In seguito a tali contatti, un giovane, identificato poi in uno dei destinatari della misura cautelare eseguita oggi, si è presentato a casa della donna facendosi consegnare la somma di 3.700 euro racimolata in casa. A tal punto la vittima, dopo aver consegnato tale somma, realizzando di essere stata vittima di una truffa, ha tentato di riappropriarsi del denaro ma è stata spinta e strattonata dal truffatore che è riuscito a scappare. A seguito della denuncia ricevuta gli investigatori della Squadra Mobile hanno avviato una complessa e meticolosa indagine che ha consentito di identificare i due autori della truffa.