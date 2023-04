Consegna a settembre, incrociando le dita. È l'incognita archeologica, più che prevedibile dati i luoghi, la variabile che farà la differenza nel completamento del progetto «I percorsi della storia. La città dei Romani». L'intervento compreso nel Programma integrato città sostenibile è stato oggetto ieri dell'ormai consueto tagliando di controllo svolto dal tavolo tecnico-politico convocato dal vice sindaco Francesco De Pierro. A Palazzo Mosti anche il responsabile del Programma Maurizio Perlingieri, il dirigente dell'ufficio Pics Antonio Iadicicco, il responsabile unico del procedimento Michele Borrelli, la direttrice dei lavori Simona De Filippo e i referenti della ditta esecutrice dell'opera, la «Restauri Nardone». Due i binari sui quali si dipana l'opera, che si sta sviluppando a velocità molto diverse. Viaggia spedita la ristrutturazione di Casa Pisani, palazzina di epoca ottocentesca di proprietà comunale a pochi passi dal Teatro Romano. Ristrutturato nel 2007, oggi l'edificio è al centro di lavori di finitura interna che la tireranno a lucido per la fruizione prevista da progetto come punto turistico, didattico e per i servizi. Ospiterà un percorso conoscitivo con ricostruzioni in 3D del Teatro, sia dello stato attuale che dell'originale struttura, con una voce narrante per conoscerne la storia e il contesto in cui era inserito all'epoca della costruzione. Si punta a farne uno snodo chiave del rilancio in termini di presenze turistiche e di vivibilità di un'area storica come il Triggio, plurimenzionata dagli storici, ma da tempo al centro di lagnanze dei residenti per lo stato di isolamento e sostanziale abbandono malgrado le evidenti potenzialità. Dal vertice in Comune è emerso che gli interventi di definitivo restyling di Casa Pisani sono molto vicini al completamento. Il responsabile del procedimento Michele Borrelli ha quantificato nel 75 per cento lo stato di avanzamento dei lavori.

APPROFONDIMENTI Benevento e la gemella francese Benévént nel segno di un santo e un liquore «Insieme per il Teatro», Fai e Lions ripuliscono l'area archeologica Lo Strega, Mastella e la prima volta da «caldeggiatore»

Discorso differente per quanto riguarda il rifacimento della pavimentazione dei percorsi che collegheranno all'area del Teatro Romano. Qui anche la buona lena degli addetti e dei vertici amministrativi rischia di arenarsi di fronte all'emersione di testimonianze del passato, che del resto sono da mettere nel conto lungo un tracciato denominato «I percorsi della storia». Nei giorni scorsi sono partiti gli scavi per il primo dei 6 saggi archeologici prescritti dalla Soprintendenza. Si è partiti da piazza Cardinal Pacca, dove da una settimana si è cominciato a indagare il sottosuolo. Solo uno strato superficiale finora, dal quale sono scaturite le testimonianze dei resti degli edifici bombardati nel secondo conflitto mondiale. Ma i responsabili della Archeoservizi, che si avvale della archeologa Stefania Paradiso, dovranno scendere ancora più in profondità su input del funzionario responsabile della Soprintendenza Simone Foresta. Stesso copione negli altri 5 punti oggetto di indagini che si sviluppano lungo via Santo Spirito, via San Gaetano, via Torre, vico Triggio I e II, via Teatro Romano, largo Manfredi di Svevia. Per non attendere il completamento dell'intero ciclo di saggi, nel corso del vertice si è stabilito di procedere per step avviando gli interventi nei punti non oggetto di indagini come via Torre, via San Gaetano e la parte terminale nei pressi di Casa Pisani. Uno slalom tra le possibili, probabili emergenze storiche celate dal sempre prodigo sottosuolo cittadino. In tali zone si avvierà fin dai prossimi giorni la posa in opera delle lastre di basalto che andranno a sostituire l'asfalto oggi esistente. Laddove sono presenti basoli in pietra vulcanica, l'intervento prevede la pulizia e il riposizionamento degli stessi, d'intesa con la Soprintendenza. Occorrerà una buona dose di fortuna per centrare l'obiettivo ottimale indicato ieri al tavolo, ovvero il completamento con qualche settimana d'anticipo rispetto al termine di consegna lavori fissato per ottobre.

Indagini archeologiche che nei prossimi giorni toccheranno da vicino anche un altro progetto Pics, e cioè il front office turistico di piazza Cardinal Pacca, con scavi che riguarderanno l'area centrale dello slargo.