Torna la stagione degli interinali all'Asia. Non si tratta, va detto subito, delle infornate da decine e decine di unità per soddisfare le necessità operative che avevano caratterizzato le precedenti gestioni, lasciando la nota coda di polemiche e contenziosi. Ma l'avviso di gara pubblicato nelle scorse ore dalla municipalizzata rappresenta comunque una novità significativa se si considera che l'azienda di via delle Puglie ha appena portato a termine le procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di 48 unità. Il concorsone sembrava aver esaurito le esigenze di organico, portando a quota 150 la forza lavoro in servizio.

Gli ultimi 10 operatori hanno vestito la pettorina arancio lo scorso 10 maggio, completando così il pacchetto derivante dalla procedura concorsuale per l'assunzione di 20 lavoratori patentati con livello 2B (raccoglitori - addetti alla differenziata). Altri 28 di livello 3B (autisti professionali con certificato di qualificazione professionale) erano stati inquadrati in organico già nelle settimane precedenti. Arrivi che sembravano aver accantonato, almeno per qualche tempo, la tabella «cercasi personale».

E invece c'è ancora posto in Asia per qualche innesto mirato. Con bando appena pubblicato, l'azienda manifesta la necessità di fare ricorso alla «somministrazione di lavoro a tempo determinato» allo scopo di usufruire temporaneamente di personale appartenente a ruoli e qualifiche professionali diverse, per esigenze straordinarie di specifiche categorie lavorative che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, oltre che per eventuali altre esigenze temporanee non prevedibili e contingenti. La modalità scelta è quella dell' «Accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo relativo a diverse figure professionali con differenti qualifiche, per un periodo di 48 mesi».

Il valore totale di gara del quadriennio è fissato in 1 milione di euro. La somministrazione di lavoro a tempo determinato, spiega l'avviso pubblico, si rende necessaria «allo scopo di usufruire temporaneamente di personale appartenente a ruoli e qualifiche professionali diverse, per esigenze straordinarie di specifiche categorie lavorative che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, oltre che per eventuali altre esigenze temporanee non prevedibili e contingenti». Le mansioni da svolgere saranno riconducibili a due tipologie di contratto professionale: «Imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti» e «Servizi ambientali - Utilitalia». L'azienda si riserva comunque di attingere ad altri contratti di categoria. Le buste con le offerte saranno aperte il 27 maggio.

A inquadrare meglio l'iniziativa è il direttore amministrativo di Asia Nicolino Cardone: «Definendo un accordo quadro con un operatore, l'azienda si cautela preventivamente, calmierando i costi, rispetto a specifiche carenze d'organico che dovessero verificarsi nell'attuazione dei progetti Pnrr, dei controlli sugli impianti termici, per altre esigenze particolari, o anche semplicemente per effetto delle ferie. Si tratta di innesti temporanei e assai limitati numericamente. Basti pensare che il corrispettivo massimo a base di gara, pari a un milione, corrisponde alle spettanze di 5 unità nell'arco del quadriennio».

Ha inciso sulla scelta anche la grande partita del Pnrr con il quale l'azienda guidata da Donato Madaro, tra le poche premiate al Sud, ha intercettato ingenti finanziamenti. In primis un impianto di trattamento del multimateriale, del quale è prossimo alla pubblicazione l'avviso di gara per la realizzazione.

La struttura, destinataria di un contributo a fondo perduto da 3,2 milioni del ministero Ambiente, sorgerà nella zona industriale di Olivola per ottimizzare i flussi della raccolta differenziata e generare maggiori ricavi presso le piattaforme di filiera. Via libera del dicastero ambientale anche al progetto «Sistema degli ecocentri comunali» (finanziamento da 3 milioni) che vedrà nascere altri due punti comunali di raccolta a Piano Borea e Pontecorvo sul modello dell'ecocentro di Fontana Margiacca. Sfiora il milione di euro il progetto Tarip che mira a estendere la tariffa puntuale all'intero perimetro cittadino. Completa il quadro il centro di riuso «Ciro» (investimento da 1 milione) che amplierà le attività dell'ecocentro comunale di Margiacca.