Benevento, controlli anti-droga a scuola: scatta anche una segnalazione

Controlli antidroga dei carabinieri della sezione operativa di Benevento. I militari sono entrati in azione all'interno di una scuola superiore del capoluogo con l'ausilio di personale del Nucleo cinofili carabinieri di Sarno e del cane Axel. L'attività di controllo è stata messa in campo in collaborazione con il dirigente scolastico dell'istituto superiore e ha interessato gli spazi comuni della scuola e alcune classi. Il servizio ha consentito di segnalare alla Prefettura di Benevento, per uso personale di sostanze stupefacenti, un minore trovato in possesso di uno spinello contenente hashish. La droga è stata naturalmente sequestrata.

L'attività di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti negli ambienti giovanili e scolastici da parte dei carabinieri di Benevento è destinata a continuare anche nei prossimi mesi.