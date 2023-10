Adelmo Cervi alla Cgil con «I miei sette padri»

Martedì 10 ottobre alle 17.30 nel salone «Di Vittorio» della sede provinciale di via Leonardo Bianchi, la Cgil di Benevento ospiterà Adelmo Cervi, figlio di Aldo, terzogenito dei sette fratelli trucidati dai fascisti il 28 dicembre 1943.

«Dopo la partecipazione alla manifestazione nazionale “La via maestra” - fanno sapere dal sindacato - a Benevento saremo di nuovo in campo già martedì 10 a ricordare la storia, la nostra storia, la storia della democrazia italiana, a ricordare chi ha dato la vita per riscattare l'Italia dal fascismo fino al sacrificio supremo. la nostra volontà di difendere i valori della Costituzione italiana, nata dalla Resistenza partigiana, il nostro intento di lottare per l’uguaglianza dei cittadini e la crescita equilibrata di tutto il paese, per la giustizia sociale e per l’abolizione dei tanti squilibri sociali e economici, territoriali, generazionali e di genere. Noi non ci fermeremo, come ha scandito Maurizio Landini il 7 ottobre dal palco di piazza San Giovanni».

Adelmo Cervi presenterà il libro «I miei sette padri», e sarà proiettato il relativo docu-film, a 80 anni dall'eccidio prepetrato dai fascisti. Dialogheranno con lui Luciano Valle, segretario generale della Cgil sannita, Amerigo Ciervo e Angelo Bosco, rispettivamente presidente provinciale dell'Anpi e presidente della sezione Anpi della Cgil Benevento.