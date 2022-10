Benevento, chiuso a tratti viale Atlantici per consentire l'abbattimento dei pini

Nuovo dispositivo di traffico da lunedì nel quadrante alto della città in coincidenza del via al taglio dei pini del viale degli Atlantici a rischio caduta. L'ordinanza che disciplinerà la circolazione veicolare in una delle aree cittadine più trafficate, sede, tra l'altro, di numerose residenze e di uffici pubblici e privati, prevede necessarie chiusure che saranno comunque limitate con l'obiettivo di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza. A renderlo noto è l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa. Nell'ordinanza è stabilita, oltre al divieto di sosta, la chiusura a tratti del viale degli Atlantici per consentire l'avvio dei lavori di sostituzione delle 26 essenze arboree che, a seguito delle analisi di stabilità visive e strumentali eseguite dal tecnico incaricato Cardiello, sono state collocate in classe di propensione al cedimento «D».



Si parte dal tratto compreso tra via Tonina Ferrelli e l'incrocio con via Raguzzini, che resterà chiuso dalle 7 di lunedì fino al termine dei lavori. Il secondo tratto, da via Raguzzini all'incrocio con via dei Cappuccini (con deviazione dei flussi di traffico di via Raguzzini su via Torretta) sarà chiuso a partire dalle 7 di martedì 11 fino al termine dei lavori, previsto per mercoledì. Il terzo tratto, da via Cappuccini fino all'incrocio con via Martiri d'Ungheria (con deviazione dei flussi di traffico di via Cappuccini su via Torretta), sarà chiuso dalle 7 di giovedì fino al termine dei lavori. Il quarto tratto, da via Martiri d'Ungheria all'incrocio con via La Salle, sarà chiuso dalle 7 di venerdì 14 fino al termine dei lavori. Il quinto tratto, da via La Salle fino all'innesto con via Meomartini (con deviazione dei flussi di traffico di via La Salle su via Scarlatti), sarà chiuso dalle 7 di sabato fino al termine dei lavori, previsto per martedì 18. Tutte le operazioni saranno eseguite con la supervisione dell'Ispettorato fitosanitario regionale in quanto si tratta di essenze infestate da cocciniglia tartaruga.



«Finalmente - dice Rosa - il viale degli Atlantici potrà ritornare alla sua dignità ed essere fruito in sicurezza dai cittadini. Una problematica atavica va finalmente a risoluzione con la soddisfazione di tutte le parti coinvolte, e questo ci gratifica particolarmente. Ci dispiace tuttavia arrecare disagi ai cittadini, che sono certo comprenderanno che si tratta di lavori utili per la loro sicurezza e che finalmente vedranno risolto un problema che si trascinava da troppi anni». Si mette fine a una delle vicende più bellicose degli ultimi anni, da tempo al centro di una intricata querelle sull'asse Comunecomitati civici. Una storia che spinse persino la Procura, un anno fa, a sequestrare le 352 conifere della zona alta per il rischio che potessero abbattute in blocco. Con l'ultima perizia si è deciso per l'abbattimento dei 26 pini perché considerati pericolosi. Parallelamente si è aperto il filone delle cure contro la cocciniglia tartaruga che si sono protratte per tutto il mese di settembre nella zona alta cittadina. «Contestualmente prosegue Rosa - agiremo insieme ai Lavori Pubblici per il rifacimento dei marciapiedi levando le reti arancioni, saranno incrementate le aiuole a livello dimensionale e contemporaneamente rimuoveremo le ceppaie dei pini tagliati e successivamente ci sarà la fase di piantumazione delle nuove essenze arboree che saranno alte tre metri così come ha indicato la Soprintendenza».

Lavori da lunedì anche in piazza Bissolati, snodo cruciale tra il rione Ferrovia e la zona centrale della città. L'intera area sarà chiusa a tratti per consentire l'effettuazione dei lavori di sistemazione della pavimentazione stradale in cubetti in porfido. Deciso lo svolgimento delle operazioni per gradi, lasciando transitabile una delle due arterie divise dalla fontana. «Da lunedì saremo impegnati su vari fronti - dice Fioravante Bosco, comandante della polizia municipale - per rendere da una parte scorrevole il traffico cittadino e dall'altra per impedire che i soliti improvvidi possano circolare a piedi o in auto in posti dove potrebbe esserci la caduta dei rami degli alberi da potare o tagliare».