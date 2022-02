Benevento, donna di 47 anni violentata e sequestrata: due arresti

I Carabinieri della stazione di Dugenta e della compagnia di Montesarchio hanno eseguito un'ordinanza, emessa dal gip di Benevento su richiesta della Procura sannita, applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 61enne, indagato per sequestro di persona e violenza sessuale, e degli arresti domiciliari per un 57enne indagati per violenza sessuale in concorso con il primo.

Le indagini sono scattate a seguito della denuncia presentata da una 47enne alla Stazione Carabinieri di Dugenta a settembre 2021, con attivazione del «codice rosso».

Secondo la ricostruzione della 47enne, il 61enne, dopo il rifiuto da parte della donna di trascorrere del tempo in sua compagnia, ha costretto con violenza la stessa a salire a bordo della propria auto per poi condurla nella sua abitazione, chiudendo la porta d'ingresso dall'interno e non permettendole di uscire e di chiedere aiuto. Lo stesso ha poi costretto la donna a subire atti sessuali contro il suo consenso. Successivamente è giunto il 57enne che a sua volta ha costretto la donna a subire un rapporto sessuale. Solo a tarda sera la donna è stata riaccompagnata dai due indagati da un suo conoscente.