Prodotti contraffatti, sequesti in città e a Paduli

Guardia di Finanza in azione, nel capoluogo e in provincia, per contrastare la commercializzazione di prodotti contraffatti e non sicuri. In particolare, i militari del Gruppo di Benevento, presso due attività commerciali site a Benevento e Paduli, hanno rilevato irregolarità sia amministrative che penali. Il titolare di negozio di Paduli ha violato il Codice del consumo in quanto nei suoi locali erano posti in vendita circa tremila prodotti, tra i quali carte da gioco, elastici per capelli e articoli destinati all’igiene personale, privi delle indicazioni sulla denominazione legale o merceologica in lingua italiana. I prodotti sono stati posti sotto sequestro e al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa.

In un negozio di Benevento erano invece state poste in vendita confezioni contenenti profumi riconducibili a noti marchi tutelati da copyright.

In particolare, i caratteri e la grafica erano simili agli originali, capaci di fuorviare il consumatore in relazione all’origine, qualità e natura dei prodotti. Pertanto, i militari hanno posto sotto sequestro circa 200 confezioni di profumi e denunciato alla Procura della Repubblica il titolare dell’esercizio commerciale.