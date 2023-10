Benevento, missione «Distretto delle Streghe»: sì unanime in Consiglio all'atto costitutivo

Il Consiglio comunale, nel corso della seduta odierna, ha approvato con 18 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti alcune variazioni in via d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025. Via libera, dunque, all'unanimità (27 voti favorevoli) al Distretto urbano del commercio «Il Distretto delle Streghe», con contestuale approvazione dello schema di statuto, dell'atto costitutivo e dell'accordo di Distretto.

Riguardo i lavori di riqualificazione di un'area attrezzata per infopoint e accoglienza turistica in piazza Cardinal Pacca, inoltre, dopo la discussione è stata respinta una mozione sull'utilizzo di 4 milioni di euro dei fondi Pics con 17 voti contrari e 9 favorevoli. No, infine, alla mozione sulla gestione del servizio del Gra dell'acqua (Grande Adduzione Primaria Regionale): 10 voti favorevoli e 16 contrari.