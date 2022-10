Pini, ingorghi e caos: ambulanza costretta a fare dietrofront

Benevento cantiere aperto. Ancora criticità per la viabilità in città, Criticità amplificate non solo dai disagi legati all'abbattimento dei 26 pini ritenuti a rischio lungo il viale degli Atlantici ma, soprattutto, dalla contemporanea apertura di altri cantieri in piazza Bissolati, dove è in corso la ripavimentazione del manto stradale adiacente alla mega fontana che collega Rione Ferrovia al quadrante centrale del capoluogo, in via Gaetano Rummo, interessata dai lavori di sostituzione della rete del gas, e sul ponte San Nicola, dove si stanno rifacendo i marciapiedi (un impianto semaforico mobile regola il flusso di auto che viaggiano su una sola corsia). Dopo soli tre giorni, quindi, incalzano malumori e disagi di residenti e automobilisti. «Una situazione assurda spiega Mariateresa Flora a causa di tutto ciò per poco non perdevo la possibilità di fare la terapia necessaria per le mie condizioni fisiche. Non si è tenuto conto del disagio arrecato a tutti indistintamente». In sintonia Silvia Minicozzi, residente nella zona alta: «Credo che sia da folli decidere di fare tutti questi lavori in città nella stessa settimana. Non si potevano pianificare meglio queste operazioni? C'è un aumento di traffico e di conseguenza di inquinamento».

La concomitanza dei lavori ha provocato più di un ingorgo stradale, in particolare negli orari di ingresso e uscita delle scuole, considerando che la circolazione in viale degli Atlantici, almeno fino al termine degli abbattimenti, è interdetta in alcuni tratti, già prima delle 8,30. Le pattuglie dei vigili, inoltre, hanno verificato anche che i pedoni non transitassero in prossimità degli alberi da abbattere. Ma l'ultimo tratto all'altezza dell'incrocio di via dei Cappuccini non è stato chiuso tempestivamente: qui un'ambulanza è rimasta bloccata e costretta a fare marcia indietro. Solo in seguito si è proceduto alla chiusura del tratto. Durante le operazioni di abbattimento, gli uomini della Ganosis e della Rrb Zollo di San Leucio del Sannio hanno portato a termine il taglio di 4 conifere. In totale, quindi, sono stati abbattuti 15 dei 26 alberi ritenuti pericolosi. Le operazioni si sono svolte in totale sicurezza, con la polizia municipale che ha interdetto al traffico la zona posizionando delle barriere dall'altezza dell'incrocio con via Raguzzini fino all'incrocio con via dei Cappuccini, con deviazione dei flussi di traffico in via Torretta. Gli interventi proseguiranno per l'intera settimana. Poi si procederà alla sostituzione con altrettanti pini domestici di giovane età e altezza non inferiore ai 3 metri, come prescritto dalla Soprintendenza. Oggi start al terzo step degli abbattimenti, con la chiusura del tratto compreso tra gli incroci con via Cappuccini fino all'incrocio con via Martiri d'Ungheria, con conseguente deviazione dei flussi di traffico di via Cappuccini su via Torretta.

«Stiamo rispettando il ruolino di marcia sottolinea il comandante della polizia municipale, Fioravante Bosco - ringrazio la cittadinanza che ha capito quanto è importante collaborare con le forze dell'ordine. A parte l'orario di punta, quando il traffico ancora scorre lento, già da domani (oggi, ndr) la situazione dovrebbe migliorare perché ci sarà più sfogo per il traffico veicolare». In effetti proprio negli orari più caldi si sono creati gli intasamenti, in particolar modo all'altezza dell'incrocio tra via del Sole e viale Atlantici, fino a via Tonina Ferrelli, con lunghe code di veicoli (compresi i bus) bloccati da una segnaletica semaforica non funzionante, e in via Rummo, dove il semaforo installato per consentire la circolazione alternata ha bloccato alcuni autobus del servizio di trasporto urbano. Per fronteggiare l'emergenza Trotta Bus ha potenziato il servizio, raddoppiando alcune corse con maggiore affluenza (linea 2, linea 3 e linea 12).



Sulla nuova giornata di disagi è intervenuto l'assessore al Traffico, Attilio Cappa. «Sicuramente ci sono disagi dovuti a un traffico più sostenuto del solito spiega ma nel caso si dovesse creare un imbuto abbiamo già dato disposizione di chiudere via del Sole. Non ci sono altre alternative». L'assessore torna sull'invito ai cittadini a evitare l'uso dell'auto: «Il mio messaggio non è stato capito dall'opposizione. Il mio era un appello al buon senso di tutti per evitare di aggravare la situazione. Non credo che il disagio dovuto ai lavori nella zona alta possa riverberarsi in altre zone. Chiediamo un po' di sacrificio per migliorare l'assetto della città».