Sequestri, multe, denunce: vigili in azione

Polizia municipale in azione per contrastare le condotte pericolose: tra ieri e oggi, fa sapere in una nota il comandante Fioravante Bosco, sono state rimosse tre auto prive di assicurazione in vari punti della città, e sono state inflitte ai proprietari multe per svariate migliaia di euro; per i tre veicoli è stato disposto il sequestro per la successiva confisca amministrativa.

Denunciato inoltre un cittadino residente in un centro della provincia, che si era dato alla fuga dopo un incidente, per aver guidato un’autovettura senza possedere la patente di guida, poichè revocata sin dal maggio 2014.

Lo stesso è stato inoltre multato perché il veicolo non era assicurato né era stato sottoposto alla revisione periodica. Anche in questo caso auto sequestrate in attesa che venga disposta la confisca amministrativa.

«Prosegue incessantemente il controllo del territorio comunale – afferma Bosco - in attesa delle nuove norme del codice della strada che aumentando sia le sanzioni pecuniarie che quelle accessorie, dovrebbero far diminuire gli incidenti stradali e le condotte di guida pericolose».