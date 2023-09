Clemente Mastella detta la linea dura per la tutela e la manutenzione di corso Garibaldi. Il sindaco vuole «blindare» quello che da sempre è stato considerato il salotto buono e il biglietto da visita della città. Pugno di ferro contro chi trasgredisce ai vari divieti. «In particolare bisogna assolutamente evitare - ha detto il primo cittadino - che le biciclette, sia elettriche che "tradizionali", monopattini e addirittura moto o vespe continuino a percorrere i vari tratti del corso o di via Traiano. È una cosa assolutamente intollerabile, come la sosta di furgoni o camion di ditte varie che si fermano anche negli orari non consentiti. Basta, non voglio più vederli, perché al di là del pericolo continuo che corrono i pedoni, tra cui ricordo ci sono bambini, anziani, donne e famiglie intere, si deturpa in questo modo l'immagine della nostra bellissima strada principale. Faccio appello al buonsenso dei cittadini affinché si attengano alle regole ed invito tutte le forze dell'ordine ad attivarsi. Personalmente quando mi trovo al corso e vedo persone in bici o monopattino mi adopero per bloccarli e farli scendere. Chiedo la cortesia agli stessi cittadini ed anche ai negozianti della zona di fare altrettanto, così li scoraggiamo, a parte il fatto che preannuncio l'adozione di sanzioni e maggiori controlli. Collaboriamo tutti a tenere bella questa città ed il corso che ci invidiano tutti».

Diverse novità sono in arrivo a brevissima scadenza. Proprio lo scorso pomeriggio è stata convocata una riunione d'urgenza presso gli uffici dell'assessorato al traffico dove erano presenti l'assessore Attilio Cappa, il vice sindaco Francesco De Pierro, il comandante della polizia municipale Fioravante Bosco ed il dirigente comunale Maurizio Perlingieri. Si è fatto il punto della situazione e si è discusso sulle misure da attuare in aggiunta alle precedenti ordinanze emesse già da qualche anno. «Come primo passo - ha preannunciato l'assessore al traffico Cappa - abbiamo già dato incarico ad una ditta specializzata di provvedere ad adeguare e aggiornate la segnaletica stradale che deve riguardare non solo l'inizio e la fine del corso, ma anche tutti i vicoli adiacenti. A breve inizieranno l'apposito intervento, in modo da avere tutti i supporti necessari per punire le violazioni. È ovvio che sarà necessario anche che la stessa cittadinanza venga sensibilizzata. Anticipo che ci sarà una speciale vigilanza in particolar modo nella parte alta del corso che è quella con vincolo Unesco e dove ci sono una serie di strutture di rilevante importanza storica e non solo».

Su richiesta dello stesso sindaco e per fare in modo che i divieti vengano effettivamente rispettati e che i contravventori vengano sanzionati, sarà istituito un servizio di controllo da parte di almeno un vigile urbano che stazionerà ininterrottamente dalla mattina alla sera. In tal senso, anche se persiste il problema legato all'organico il comandante Bosco ha assicurato che a breve sarà istituito anche questo servizio. Da stabilire le modalità. Non è escluso che almeno inizialmente operino più vigili. Da valutare la fattibilità di una proposta arrivata proprio in questi giorni da alcuni cittadini: quella dell'istituzione di una pista ciclabile esclusivamente per biciclette non elettriche che non vanno veloci, in modo da poter transitare per il corso senza creare pericoli o problemi per i numerosi pedoni, con eventuale divieto nelle ore serali nei pre-festivi e festivi quando c'è un maggiore afflusso.