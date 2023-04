Benevento, apertura straordinaria della Rocca dei Rettori nel weekend del 25 aprile

Confermate le aperture straordinarie per i weekend di primavera della Rocca dei Rettori. Il presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha comunicato che, anche in considerazione dell’ottimo riscontro avuto in occasione del primo weekend lungo di questa primavera, è stato promosso per quello culminante con la giornata di martedì 25 aprile, Festa della Liberazione, un ulteriore calendario di libero accesso al monumento longobardo-rinascimentale di piazza Castello.

A partire dunque da sabato 22 aprile e fino a martedì 25, i visitatori avranno nuovamente la possibilità di accedere liberamente alla Rocca dei Rettori, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.

L'occasione per riproporre un viaggio nel tempo all'insegna della riscoperta dello storico monumento, tra i più noti simboli del capoluogo sannita.