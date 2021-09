Benevento, rubate perfino le grondaie in rame: protesta nel centro storico

Centro storico ancora una volta nel mirino di piccole bande di teppisti e, stavolta, anche di ladri. Quest'ultimi, nel corso dell'ultimo weekend, da un'abitazione di via III Settembre hanno smontato e addirittura portato via la grondaia in rame per l'acqua piovana. A ciò da aggiungere schiamazzi e interventi della polizia per lanci di bottiglie di vetri tra gruppi di ragazzi e per far spegnere un impianto musicale ad alto volume ai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati