Bus sempre più vuoti, giorno dopo giorno. Visto dall'osservatorio dei trasporti, il trend dell'afflusso alle scuole superiori è decisamente in discesa. Presenze in netto calo ieri al terminal di piazzale Venanzio Vari. Pochi i ragazzi che affollavano lo stazionamento a partire dalle 13, orario di partenza verso le rispettive mete di tutte le tratte in servizio per il capoluogo. Numerosissimi invece i mezzi fermi in attesa di passeggeri rimasti perlopiù ipotetici. «C'è una evidente diminuzione di viaggiatori non soltanto rispetto alle condizioni normali ma anche nel confronto con i giorni scorsi», il refrain scandito praticamente in coro dai conducenti dei vettori di collegamento tra la città e i comprensori della provincia. Un calo progressivo che sembra essersi fatto crollo verticale con il trascorrere dei giorni. Riscontri che del resto fanno il paio con l'accresciuta richiesta di accreditamenti per la didattica a distanza da parte delle famiglie e che potrebbe avere come scenario prossimo futuro la nuova interruzione delle attività per decisione del governatore regionale Vincenzo De Luca.



Unanime la risposta che arriva dal mondo degli operatori specializzati: «Il calo è evidentissimo - commenta Luca Mazzone, titolare della omonima società di viaggi e trasporti - Nella giornata di oggi (ieri, ndr) in particolare c'è stato un tracollo: siamo intorno al 15 o 20 per cento al massimo dei flussi trasportati normalmente. Non si raggiunge nemmeno lontanamente il 50 per cento di capienza, ovvero i 36 posti massimi per vettura. Conseguentemente le corse bis restano vuote. Ciononostante le effettuiamo in ogni caso in ottemperanza a quanto concordato nei giorni scorsi al tavolo in prefettura». E se la linea che collega Apollosa al capoluogo può essere poco significativa data la prossimità al centro urbano, a confermare l'andamento arrivano i responsi degli addetti ai lavori della provincia: «Il pullman che ha viaggiato con il maggior numero di passeggeri non raggiungeva le 30 unità - rivela Angelo Raffaele Matera, responsabile di esercizio della telesina Saquella Bus - Le corse bis sono rimaste tutte vuote. Non credo sia la conseguenza unicamente della apertura a giorni alterni degli istituti. Il 50 per cento di presenze è lontanissimo e probabilmente le famiglie stanno optando in massa per la didattica a distanza o l'accompagnamento con mezzi propri».



Anche dal Fortore e dal pre-Fortore il servizio viaggia a scartamento ridotto, almeno in termini di utenza. Lo dimostra il bilancio effettuato dalla Mot.Tam, azienda che collega alla città Castelvetere Valfortore e Apice: «Non stanno viaggiando nemmeno la metà dei nostri abbonati - evidenzia il titolare Gianfranco Coppola - Il trend è palese e probabilmente occorrerà rivedere il piano qualora non dovessero intervenire inversioni di rotta che però appaiono tutt'altro che probabili. Noi comunque stiamo garantendo la messa in strada giornaliera di tre vetture consecutive da Castelvetere e una in più da Apice dove abbiamo 240 abbonati».

Viaggia a pieno ritmo invece la macchina dei controlli, persino intensificati rispetto ai giorni scorsi. Agenti della polizia hanno presidiato ieri mattina il vasto areale del terminal bus di piazzale Vari per scongiurare gli assembramenti visti nei giorni scorsi. Rischio di fatto annullato dalla scarsissima risposta dell'utenza. I controlli a bordo sono stati come sempre assicurati dagli operatori di esercizio che nei primi giorni avevano incontrato qualche difficoltà nel far rispettare le dovute distanze tra i giovani viaggiatori, in particolare in fase di salita a bordo. «Anche oggi non si sono verificate situazioni a rischio - assicura il comandante della polizia municipale Fioravante Bosco - Giorno dopo giorno stanno andando a regime i servizi di pattugliamento fisso e mobile nei pressi degli istituti scolastici svolto con il coordinamento della questura. Confidiamo che anche nei prossimi giorni la situazione si manterrà in questi termini che ritengo ottimali». Anche dalla questura pollice alto: «Dopo qualche criticità verificatasi nei giorni scorsi all'uscita dei plessi dell'infanzia e del primo ciclo, gli ingressi e le uscite delle superiori non stanno creando alcuna difficoltà».



© RIPRODUZIONE RISERVATA