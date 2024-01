Benevento, la protesta di fonici, trascrittori e stenotipisti «blocca» le udienze in Tribunale

Solo gli adempimenti non rinviabili, come gli interrogatori dei detenuti, si sono svolti oggi in Tribunale. Il blocco dell'attività giudiziaria, per quanto riguarda le udienze, è stato totale e decine di procedimenti sono stati rinviati. A provocare il blocco l'astensione degli addetti alla fonoregistrazione, cioè coloro che procedono alla registrazione delle varie fasi delle udienze. Una vertenza a livello nazionale a cui hanno aderito anche i quattro addetti che operano al Palazzo di Giustizia, alle dipendenze della società «Nuovi orizzonti».

Alla base della protesta, proclamata dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Trasporti, l'assenza di sviluppi concreti nell’annosa vertenza che coinvolge i circa 1.500 fonici, trascrittori e stenotipisti impiegati in condizioni di lavoro precarie e inadeguate alla delicatezza del servizio prestato quotidianamente presso tutti i tribunali. Proprio gli addetti a queste mansioni hanno fatto scattare lo stop.