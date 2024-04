Benevento, i vescovi e la lettera «La sfida possibile» per le aree interne

Cinque anni dopo la pubblicazione della lettera «Mezzanotte del Mezzogiorno?» i vescovi della Metropolia beneventana tornano a far sentire la propria voce, rimarcando la questione delle aree interne, sempre più emarginate e crocevia di problematiche devastanti per le comunità locali e per il Paese, prime tra tutte la povertà, il calo demografico e lo spopolamento.

In questi anni l’impegno dei vescovi ha suscitato curiosità e attenzione alla problematica da essi sollevata anche al di fuori dei confini regionali.

Lunedì 22 aprile, alle 11, presso il Palazzo arcivescovile di Benevento, l'arcivescovo Felice Accrocca e i vescovi della Metropolia presenteranno la lettera «La sfida possibile», con la quale cercano di fare il punto della situazione, sollecitando un rinnovato impegno per superare carenze e contraddizioni e favorire così il riscatto delle nostre realtà attraverso una maggiore sinergia.

Una prima occasione sarà la sessione del forum dal titolo: «Alta Velocità – Partire, tornare… forse restare», che focalizzerà i grandi temi delle interconnessioni.

L'iniziativa si svolgerà a Benevento presso il centro «La Pace» il 6 e il 7 maggio prossimi.