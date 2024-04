Benevento, stroncato da un malore: addio all'avvocato Carlo Paglia

Scene drammatiche quelle alle quali hanno assistito, lungo la centralissima via Perasso, poco prima delle 9, decine di persone. Un malore improvviso ha infatti stroncato la vita dell'avvocato beneventano Carlo Paglia, 56 anni compiuti lo scorso 15 marzo, iscritto all'albo professionale dal 2001. I passanti, nonostante lo choc, sono subito intervenuti per cercare di aiutarlo, ma il decesso è stato istantaneo.

Sul posto, tra i primi ad accorrere il fratello Luca, pure lui avvocato, noto anche per il suo impegno in politica ed ex consigliere a Palazzo Mosti. Quasi in contemporanea l'intervento della polizia. Dopo l'arrivo del medico legale e del magistrato di turno, il sostituto procuratore Giulio Barbato, è stata data l'autorizzazione per rimuovere il corpo, trasportato direttamente nella chiesa madre del cimitero dove domani, alle 11, si svolgerà la funzione religiosa e successivamente la tumulazione.