Caos lavori piazza Pacca: «Un errore realizzare lì un terminal bus»

Cresce in città il malcontento per i lavori avviati in piazza Cardinal Pacca, meglio conosciuta dai beneventani come piazza Santa Maria. «Purtroppo, al di là della contingenza dovuta all’esecuzione dei lavori, abbiamo ripetutamente denunciato l’errore di realizzare in piazza Pacca il terminal per gli autobus turistici», spiegano in una nota i consiglieri comunali di Alternativa per Benevento.

«Il progetto – prosegue la nota – è qualitativamente modesto (prevede l’installazione di strutture prefabbricate) e lontano anni luce da quello immaginato a suo tempo per la valorizzazione dell’area mediante un percorso pedonale che raggiungeva il Teatro Romano attraversando il quartiere medioevale del Triggio.

Inoltre, a fronte dei benefici che potrebbero venirne al comparto commerciale, vi sarà senza dubbio un peggioramento della qualità della vita dei residenti: traffico congestionato, meno spazi di parcheggio, più smog. Basti pensare che i bus turistici dovranno attraversare buona parte del centro storico per arrivare al terminal. Per noi la soluzione migliore rimane quella di realizzare un hub di accoglienza turistica nell’area dell’ex campo sportivo del Collegio La Salle».

Si ricorderà, inoltre, che dopo il ritrovamento di reperti archeologici nel corso degli scavi dei lavori finanziati per uno dei 13 progetti Pics, la Soprintendenza alle Belle Arti ed al Paesaggio, ha disposto la chiusura dell'area e ulteriori scavi sono in corso di approfondimento. Una situazione che ha scatenato l'ira di commercianti e residenti, che vedono molto distante il traguardo della chiusura del cantiere e del ritorno alla normalità.