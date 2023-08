Castelvenere, al via la «Festa del Vino»: ci sarà anche il governatore De Luca

«Alla quarantunesima edizione della Festa del Vino di Castelvenere, in programma dal 24 al 27 agosto, è prevista anche la partecipazione del presidente della Regione Vincenzo De Luca». Ad annunciarlo, in una nota, il sindaco Alessandro Di Santo, la cui amministrazione comunale ha inserito l’evento, organizzato in collaborazione con la Pro Loco, nel progetto del Poc Campania dal titolo «Terre di Falanghina e di San Pio».

«Sarà per noi un onore – aggiunge lo stesso Di Santo – tornare ad ospitare, a distanza di quindici anni, il governatore De Luca, da sempre entusiasta del nostro borgo medievale e delle sue caratteristiche cantine tufacee». Il ricco programma della «Festa del Vino» e la bottiglia celebrativa della quarantunesima edizione dell’evento verranno presentati ufficialmente alla Rocca dei Rettori di Benevento (sede della Provincia) domani, alle 10.30.

Alla presentazione, oltre al sindaco e ai primi cittadini dei Comuni aderenti al progetto, interverranno Nino Lombardi (presidente della Provincia di Benevento), Domenico Iannucci (presidente Pro Loco Castelvenere), Carmelina D’Amore (progettista) e Mario Collarile (presidente Comitato scientifico della fondazione «Terre Magiche Sannite»).