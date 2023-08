Saranno 19 i carri di grano che sfileranno mercoledì 16 agosto, a partire dalle 9, lungo le strade di Foglianise per rendere ancora una volta omaggio, simboli di devozione, a San Rocco. Uno straordinario momento di fede e folklore radicato nella storia di Foglianise e divenuto negli anni molto più che una semplice rappresentazione delle tradizioni locali. La «Festa del grano» che cade ogni anno a cavallo del 16 agosto con un programma civile e religioso lungo due settimane, è oggi inserito dalla Regione Campania tra i «grandi eventi di rilevanza nazionale ed internazionale» ed è una manifestazione insignita della medaglia d'oro della Presidenza della Repubblica (fu Napolitano a conferirla nel 2012) oltre ad aver rappresentato la Campania a Milano in occasione dell'Expo 2015. E così mercoledì, come ogni 16 agosto, i maestosi carri alla cui realizzazione la comunità di Foglianise ha dedicato le ultime settimane curando ogni fase della preparazione, dalla lavorazione delle spighe all'allestimento delle figure, partiranno da piazza Santa Maria di Costantinopoli per raggiungere la cappella di San Rocco per la benedizione.

La sfilata si aprirà con le donne con i toselli e le ceste di grano ed il carro con i buoi, immagine che riporta alle origini della festa, con l'effige di San Rocco realizzata nel 1995 e restaurata per l'edizione di quest'anno dall'equipe degli «Amici della Paglia». Una parte dei carri renderà omaggio a Luigi Vanvitelli nel 250° anniversario della sua morte con soggetti ispirati alle sue opere più celebri; e al patrimonio Unesco della Campania. Due, quelli ispirati al tema «La più bella del mondo - Omaggio ai 75 anni della nostra Costituzione». La festa però non si concluderà con la sfilata dei carri. Sempre mercoledì sarà l'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca a celebrare la Santa Messa in programma alle 19.30 presso la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Poi alle 21 nella piazza antistante la chiesa la premiazione dei maestri della paglia e dei loro carri. Il programma civile vedrà venerdì sera il concerto di Franco Ricciardi in piazza Fiamme Gialle e a seguire lo spettacolo di fuochi pirotecnici.

Sabato, la 40° edizione della «Strafoglianise», corsa podistica non competitiva di 6 chilometri curata dal «Gruppo di continuità», dall'associazione «Cum Grano Salis», dalla Pro Loco "Ugo Pedicini" e dall'Asd «M. Pacillo» con partenza da piazza Santa Maria alle 17.30 del 19 agosto. Prevista poi, domenica, una mattinata dedicata al trekking con una passeggiata lungo le vie della città alla scoperta dei luoghi caratteristici e dei monumentali carri di grano in collaborazione con la Pro Loco «Ugo Pedicini» e l'associazione sportiva «La Dormiente Trekking Camposauro». E sempre domenica sono in programma il XIV Raduno di Moto Guzzi club «Aquile del Taburno Camposauro» e l'XI Incontro con vespa e lambretta. Poi alla sera, la statua di San Rocco rientrerà in processione nella sua cappella chiudendo di fatto questa edizione 2023. La «Festa del grano» è organizzata dal Comune di Foglianise che cura il programma civile con l'appoggio della Regione, della Provincia, dell'associazione «Cum Grano Salis», della Pro Loco «Ugo Pedicini», del Csv Irpinia Sannio e di altre associazioni, e grazie al contributo di sponsor e cittadini.