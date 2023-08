Mastella: «Musk e Zuckerberg nel nostro Teatro»

«Gemella di Roma Imperiale e straordinario scrigno di storia, Benevento può a buon diritto proporsi per ospitare la super-sfida tra Musk e Zuckerberg: un evento di richiamo mondiale per cui il nostro meraviglioso Teatro Romano potrebbe essere una location perfetta»: così il sindaco Clemente Mastella lancia la candidatura della città ad ospitare il match tra i due magnati del web.

«Il nostro Teatro Romano - evidenzia Mastella - è un gioiello che ha già incantato i protagonisti del Premio Strega. Diventerebbe l'arena naturale per questo evento planetario. Per bellezza, fascino millenario e suggestioni storiche il nostro Teatro non teme confronti. Sono sicuro che i due re dell'universo social non avrebbero dubbi, se lo visitassero, a mettere un bel like. Invito il ministro Sangiuliano a riflettere su questa incredibile possibilità di valorizzare le aree interne campane».

Ma anche se la scelta dovesse ricadere su un altro sito storico italiano «invito uno dei due contendenti a venire da noi per l'allenamento che - come da cultura dei gladiatori - aveva importanza cruciale in vista della disfida», conclude il primo cittadino di Benevento.