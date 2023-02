Confindustria Benevento, la sfida per lo sviluppo: «Colmare i divari»

“Colmare i divari: le priorità per lo sviluppo del Sannio e della Campania” è il tema dell’assemblea di Confindustria Benevento che si svolgerà il 7 marzo, alle 10, al Teatro Comunale Vittorio Emanuele. Le imprese sannite di Confindustria, di cui è presidente Oreste Vigorito, come sottlineato in un comunicato, generano un fatturato di oltre un miliardo e mezzo di euro, pari al 30 per cento dell’intera ricchezza prodotta in provincia di Benevento e danno lavoro a circa 10.000 persone.

«È proprio da loro - dice Vigorito - che parte una forte azione di stimolo a investire sul Sannio, per “colmare i divari” e consentire di liberare le sue potenzialità. Investire sul Sannio vuol dire porre le basi per una crescita di tutta la Campania. La struttura fortemente polarizzata della nostra regione, con una concentrazione di attività e servizi sulla fascia costiera, rappresenta, oggi, uno dei principali limiti al suo sviluppo. Solo con una forte determinazione politica e con adeguati investimenti in connessioni, infrastrutture e servizi, potremo valorizzare i punti di forza non solo della provincia di Benevento, ma dell’intera regione, garantendo uno sviluppo armonico e reticolare i cui benefici saranno avvertiti da tutti».

I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco Clemente Mastella e al presidente della Provincia Nino Lombardi. Seguiranno gli interventi di Vigorito e del governatore Vincenzo De Luca.