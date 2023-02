Collegamento tra Sant'Agata e Durazzano: intesa con la Rocca per messa in sicurezza

Siglato il protocollo d’intesa tra Provincia e i Comuni di Durazzano e Sant’Agata de’ Goti per gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della Strada provinciale 122. Il documento, che rientra nel quadro delle intese raggiunte nei giorni scorsi tra gli enti, è stato siglato dal presidente della Provincia, Nino Lombardi, e dai sindaci di Sant’Agata e’ Goti, Salvatore Riccio e di Durazzano, Alessandro Crisci.

L’arteria 122, che costituisce l’unico percorso che unisce il territorio di Durazzano agli altri Comuni della provincia, presenta una serie di criticità strutturali che rendono problematica almeno in alcuni tratti la percorrenza in sicurezza.I Comuni di Sant’Agata de’ Goti e Durazzano hanno posto in evidenza la necessità di interventi radicali e la Rocca ha convenuto sulla necessità di avviare un’ azione di messa in sicurezza per il miglioramento integrato della viabilità provinciale e comunale di connessione. Secondo l’intesa, Provincia e i Comuni di Sant’Agata de’ Goti e Durazzano si impegnano a ricercare fonti di finanziamento adeguate alle opere a farsi che saranno individuate con un apposito tavolo tecnico.