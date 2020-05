Forse questo traguardo non lo avevano immaginato proprio così, ma per loro sarà di sicuro indimenticabile. Si può sintetizzare anche così la giornata vissuta ieri dagli undici neo avvocati sanniti che, dopo aver superato l’esame di abilitazione professionale, sono stati i veri protagonisti della cerimonia virtuale del giuramento, di fatto la prima dopo il lungo lockdown, a oltre due mesi dall’inizio dell’emergenza. Stavolta il «copione» è stato leggermente diverso, ritrovandosi tutti sul web anziché in Tribunale, date le rigide misure anti-contagio che - come è noto - limitano gli accessi contemporanei e gli affollamenti. Per questo hanno indossato la toga in video nel corso del collegamento con il Consiglio dell’Ordine forense. Presente nella sala dell’Ordine provinciale degli avvocati la presidente Stefania Pavone (che nel pomeriggio ha preso parte a un vertice del Consiglio per ulteriori adempimenti, ndr) e il vice presidente Vincenzo Regardi. In collegamento anche il segretario del Consiglio dell’Ordine, Vincenzo Sguera. I neo avvocati hanno «recitato», dunque, la formula prevista dalla cerimonia tradizionale in un contesto decisamente inedito. Si tratta di Paolo Capocefalo, Pamela Cappelluzzo, Gennaro Marchese, Federica Migliorelli, Lidia Migliorelli, Giulia Ocone, Samantha Pallotta, Antonella Paradiso, Alberto Politi, Thomas Rungi e Francesco Russo. Infine Daniela Immacolata Martino ha giurato come praticante. Ultimo aggiornamento: 16 Maggio, 08:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA