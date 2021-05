Vaccini, altri hub e più dosi nel Sannio

BENEVENTO - Nel weekend del Primo maggio non si è fermata la macchina vaccinale in città e nelle sedi Asl della provincia. Superato il tetto delle 4mila somministrazioni alle categorie da completare e agli over 50. Nell’ambulatorio Asl di via Minghetti circa 600 vaccinazioni in due giorni, nell’hub dell’ex caserma Pepicelli toccata quota mille comprese le prime dosi agli over 50, mentre nei centri vaccinali del territorio tremila inoculazioni. Si è proceduto con Pfizer e AstraZeneca per completare la categoria dei fragili che stanno facendo sia la prima che la seconda dose e quella degli over 60 e 70 che sono ancora in una fase intermedia perché bisogna completare le somministrazioni delle prime dosi. La campagna vaccinale ha preso il ritmo giusto perché l’apertura di nuovi hub consentirà di procedere con maggiore celerità. Domani sarà inaugurato l’hub di Morcone, mentre nei prossimi giorni, probabilmente giovedì, si punterà sull’apertura di quello nella palestra comunale di Montesarchio. Si tratta di strutture dotate tra le 10 e le 15 postazioni in cui affluirà l’utenza della Valle del Tammaro e della Valle Caudina.