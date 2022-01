Covid, altri 710 contagi e corsa ai tamponi

È ancora pesante il bilancio Covid nel Sannio dove ieri si sono registrati 710 nuovi contagi, 10 ricoveri e un decesso al Rummo, mentre continua a ritmi sostenuti l'attività vaccinale, nel corso della quale sono stati somministrate 3805 dosi negli hub sanniti, di cui un migliaio nell'ex caserma Pepicelli. Campagna vaccinale che sta subendo un notevole incremento anche per la fascia pediatrica ormai in fase di netto recupero. Non sono molti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati