Scuole chiuse a Benevento per Covid, Mastella: «Polemiche vergognose»

«A chi continua a scrivere e dire cose senza senso, invito a leggere quanto si legge oggi sui giornali e dicono i media: 10mila classi su 100mila chiuse, il sottosegretario Sileri (5 stelle) avverte che è probabile che ci saranno due settimane di chiusura delle scuole dopo le vacanze». Il sindaco di Benevento Clemente Mastella sulla sua pagina Facebook torna sulla sua decisione di chiudere le scuole che ha scatenato polemiche da parte di un comitato dei genitori e del Codacons di Benevento.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid, allarme per i contagi: scatta la mobilitazione con 41 posti... LA VIOLENZA «Stesa» notturna in un condominio al setaccio i video... LA POLITICA Buonalbergo, il nuovo sindaco è il viceprefetto Salvatore...

«Io ritengo - continua Mastella - che tocchi ai medici curare, agli amministratori prevenire disagi e drammi. Ho fatto così anticipando la chiusura di due giorni. Il contagio Omicron avanza spietato e c'è chi, per ragioni politiche, mette in discussione ciò che, altri sindaci, del loro stesso orientamento politico, hanno fatto con un'ordinanza uguale alla mia. Che vergogna. Lo ripeto, la situazione è seria. Non mi pento di quello che ho fatto. Lascio agli altri giocare con la carta bollata contro di me, io vado contro il virus». «Queste persone - conclude il sindaco - non sanno che anche i nostri ospedali iniziano a collassare causando problemi anche a chi è affetto da altre malattie gravi e finisce ingiustamente ai margini e privi di terapie. Oggi in Italia contagi record».