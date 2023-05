Domani a Solopaca i funerali di Emily Vegliante: sarà lutto cittadino

Sarà lutto cittadino domani a Solopaca in occasione dei funerali di Emily Vegliante, la giovane carabiniera morta giovedì pomeriggio a Cento, in Provincia di Ferrara, a seguito di un incidente stradale. Una decisione, quella presa dal sindaco di Solopaca Pompilio Forgione, in "segno di cordoglio per la prematura e tragica scomparsa" della donna di orgini sannite che prestava servizio come carabiniere a San Giovanni in Persiceto, nel bolognese.

Funerali che si svolgeranno domani mattina alle 10.30 presso la chiesa madre del Santissimo Corpo di Cristo a Solopaca.

Per l'intera comunità telesina l'occasione per poter dare l'ultimo saluto a Emily, giovane mamma, carabiniere, che il destino ha voluto troppo presto sottrarre all'affetto dei suoi cari.



"Il sindaco e l’amministrazione comunale - si legge nel messaggio diffuso dal Comune di Solopaca - invitano tutta la cittadinanza al lutto cittadino per la tragica scomparsa della giovane Vegliante Emily per il giorno lunedì 15 maggio 2023".